Гонконг, Китай, , 10:59 — REGNUM Законопроект об экстрадиции заключенных Гонконга на материковый Китай, который стал поводом для массовых протестов, официально отозван. Об этом 23 октября заявил министр безопасности администрации специального региона Джон Ли.

Стоит отметить, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в сентябре заявила, что Ли подаст ходатайство об отзыве законопроекта, когда местное Заксобрание возобновит работу.

Как передавало ИА REGNUM, массовые акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, проходят в Гонконге с лета 2019 года. Поводом для протестов стало внесение законопроекта об экстрадиции. Протестующие заявляли, что это сократит автономию специального региона КНР.

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