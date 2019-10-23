Кишинёв, , 10:49 — REGNUM Цель властей Молдавии — «полностью привязать страну к политической Европе». Об этом заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску на форуме «Восточного партнерства» PaE Reflection Forum, который проходит в Кишиневе, передает ИА REGNUM.

Попеску сказал, что Молдавия уже «полностью интегрирована в европейскую экономику». «Я думаю, что борьба в следующие десять лет состоит в том, чтобы полностью привязать Молдавию к политической Европе и европейскому течению в решении вопросов безопасности», — добавил глава молдавской дипломатии.