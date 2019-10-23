Киев, , 10:42 — REGNUM Те, что монобольшинство партии «Слуга народа» в Верховной раде нынешнего созыва разрушится, было прогнозируемо и ожидаемо, но никто не ожидал, что разрушится оно в «турборежиме».

Об этом заявил сегодня, 24 октября, украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Александр Черненко.

ИА REGNUM напоминает — накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский и руководство партии «Слуга народа» требуют, чтобы отдельные депутаты политической силы, которые являются членами финансового комитета, прошли проверку на детекторе лжи. Согласно кулуарной информации, офис президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам, которых обвиняют в получении 30 тыс. долларов (каждого) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта.

«Сколько бы сейчас руководство фракции не раздувало щеки, не угрожало разными санкциями и «детекторами лжи», этот процесс (распада «Слуги народа») уже не остановить», — комментирует Черненко.

Политик отмечает, что сейчас уже смешно вспоминать все пафосные заявления о «новых лицах» в украинской политике, каждое из которых якобы перед выдвижением в кандидаты, прошло спецпроверку на «добродетель».

Черненко предполагает, что именно эту проблему в «Слуге народа» быстро урегулируют.

«Виновникам пригрозят пальчиком, возможно, даже придумают санкции… Кто-то испугается, кто-то, наоборот, пойдет в открытую фронду. Но определенные процессы уже не остановить… Все это настолько предсказуемо, что даже неинтересно. Далее для результативных голосований начнутся торги и коллаборации «Слуги народа» с другими фракциями и группами, аппетиты которых будут расти в геометрической прогрессии, особенно если это будет касаться конституционных изменений», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что парламентские выборы на Украине состоялись 21 июля, а монобольшинство «Слуги народа» в Раде нынешнего созыва было официально сформировано 29 августа. Таким образом, в монолитном режиме партия Зеленского не продержалась даже 2 рабочих месяца.