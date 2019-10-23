* запрещённая в России организация

Сринагар, Индия, , 11:52 — REGNUM Силы безопасности в индийском Джамму и Кашмире заявили, что в ходе специальной операции Сил полиции центрального резерва (CRPF) был уничтожен новый главарь индийской ячейки «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 23 октября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

В официальном заявлении представители местной полиции отметили, что им удалось идентифицировать всех трех террористов, нейтрализованных в области Пулвама 22 октября. В число уничтоженных боевиков вошёл и новый лидер кашмирских террористов Абдул Хамид Лелхари. Абдул Хамид Лелхари возглавлял «Ансар Газават уль-Хинд» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ячейку «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в индийском Джамму и Кашмире с июня 2019 года, после того как 24 мая 2019 года индийские военные ликвидировали его предшественника Закира Мусу, который считался самым опасным террористом в Индии.

Напомним, что 22 октября силы безопасности Индии уничтожили трех боевиков в области Пулвама, Джамму и Кашмир. Из укрытия террористов были изъяты оружие и боеприпасы в большом объёме.