Пермь, , 10:36 — REGNUM В Перми члены комитета по государственной политике Законодательного собрания Пермского края большинством голосов не поддержали инициативу оппозиции о возвращении прямых выборов глав муниципальных образований, сообщают СМИ.

Из девяти депутатов против рассмотрения законопроекта на пленарном заседании, назначенном на 24 октября, выступили пятеро.

Стоит отметить, что инициаторами проекта выступили фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Документ внесен на рассмотрение в конце июля 2019 года.

Издание «Коммерсантъ» информирует, что законопроект получил отрицательное заключение главы Пермского края. Губернатор указал на преимущества действующей системы, когда посредством конкурса осуществляется отбор кандидатов, а окончательное решение принимают советы депутатов. Речь идёт о минимизации расходов и создании условий для замещения должностей квалифицированными кадрами.

Добавим, что прямые выборы глав муниципалитетов в регионе отменили в 2014 году.

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