Джакарта, , 10:34 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо изменил название кабинета министров на период 2019—2024 годов, сообщает Kompas.

В ходе первого президентского срока с вице-президентом Юсуфом Каллой Джоко Видодо назвал кабинет министров «рабочим». В этот раз глава государства изменил название кабинета на «прогрессивный».

"Вот последние пять лет мы работаем, работаем, работаем. Это направление не отражает продвижения Индонезии вперед», — заявил Джоко Видодо в президентском дворце в Джакарте 23 октября.

Глава государства также добавил, что все назначенные министры и чиновники готовы немедленно приступить к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Индонезии Джоко Видодо поручил Ретно Марсуди возглавить министерство иностранных дел страны на период 2019—2024 годов.

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