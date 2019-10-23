Вашингтон, , 10:31 — REGNUM В ходе обсуждения двухпартийного акт в поддержку Грузии в Палате представителей США выступали члены Конгресса, заявившие, что Штаты должны оказать поддержку Грузии, которая страдает от «российской агрессии». Об этом 23 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Представитель штата Массачусетс Уильям Китинг отметил, что Грузия является «главным игроком» в регионе, но испытывает серьезное давление со стороны Москвы.

Уильям Китинг «Грузия вместе с Украиной находится на передовой линии агрессии России, поэтому необходимо, чтобы США поддержали ее, чтобы она противостояла России»

Представитель штата Иллинойс Адам Кинзингер указал, что Грузия является сильным союзником США, в связи с чем «обеспечение ее территориальной целостности является решающим для безопасности Европы и интересов США».

Адам Кинзингер «Принятие этого закона (т.е. акта в поддержку Грузии. — прим.ред.) — это возможность показать нашу поддержку Грузии. Мы посылаем Путину твердый сигнал, чтобы он хорошо подумал, прежде чем он еще раз вмешается в дела Грузии»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 октября Палата представителей США единогласно утвердила двухпартийный акт в поддержку Грузии. Проект законодательного акта теперь будет отправлен в Сенат США. После одобрения законопроекта соответствующими комитетами Сената и на пленарном заседании Сената, он будет направлен на подпись президенту США, и если он будет подписан, приобретет силу закона.

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