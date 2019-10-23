Симферополь, , 10:31 — REGNUM Крым испытывает сложности с подбором руководящих кадров — среди опытных специалистов мало тех, кто готов идти на госслужбу, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

В интервью ТАСС, отвечая на вопрос о ротациях в правительстве Крыма, Сергей Аксёнов сообщил, что изменения будут.

«Пройдет открытый конкурс. Но честно хочу сказать, что руководителей с большим опытом, системных, готовых прийти сегодня в органы власти, при большом уровне ответственности и несоизмеримо меньшем уровне оплаты и больших репутационных рисках, мало. Похвастаться, что ты работаешь в органах власти, мне кажется, уже невозможно. Идут сумасшедшие в хорошем смысле слова, вроде меня», — сказал глава Крыма.

Перестановки также произойдут во всех крымских муниципалитетах — пройдут новые конкурсы на должность глав администраций.

«На муниципальном уровне хотелось бы, конечно, привлечь тех, кто уже работал в Крыму, даже если они приехали после 2014 года. На этом уровне, я считаю, должен работать тот, кто будет жить в этом городе впоследствии. Если человека ничего не связывает с регионом, это плохо. Когда мы поймем, что сюда переехали опытные управленцы, имеющие положительный опыт в других регионах, которые привели в порядок город, район, пригород и так далее — будем настраиваться на то, что их можно вовлечь в процесс», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года, после выборов главы Крыма, правительство республики ушло в отставку. Также в отставку ушли главы крымских муниципалитетов.