Киев, , 10:24 — REGNUM Украинский политолог Владимир Горбач призывает общественность и политические круги «особенно тщательно» отслеживать кадровые назначения нынешней власти в сфере национальной безопасности и обороны.

Об этом эксперт заявил 24 октября, комментируя задержание силовиками бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко, которогоподозревают в госизмене, передает корреспондент ИА REGNUM.

Горбач отмечает, что «зрелые» государства с сильными контрразведывательными органами практически не допускают на политический уровень прямых иностранных агентов, особенно из враждебных государств, но на Украине в настоящий момент ситуация иная.

«Мы уже были свидетелями, как целая плеяда прямых российских агентов планомерно получала сначала украинское гражданство, затем внедрялась в публичное пространство и парламентский зал, а затем — на ответственные государственные должности в сфере национальной безопасности, обороны и военно-промышленного комплекса. Закладываются такие операции стратегического уровня в момент демократической смены власти в стране-жертве», — отмечает политолог, не называя впрочем, конкретных фамилий.

Эксперт считает, что именно сейчас на Украине самый подходящий момент для внедрения российских агентов.

«Именно в это время, через механизм выборов и волны кадровых назначений, на политическом уровне Украины могут появляться как российские агенты влияния, так и прямая агентура спецслужб страны-агрессора», — подчеркивает Горбач, отмечая также, что далеко не все агенты проявляют себя моментально.

ИА REGNUM напоминает, что по информации СБУ установили, что Бровченко и другие чиновники подписали убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 млн долларов. После этого, заявляют силовики, авансовый платеж в размере более 8,2 млн долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы.