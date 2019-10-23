Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM В Свердловской области будет функционировать автоматизированная система мониторинга, которая будет получать данные из муниципалитетов. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

Система будет реализована на базе специального программного комплекса. Механизм задействуют для мониторинга достижения социально-экономических показателей на территориях региона.

Благодаря внедрению системы удастся избежать погрешностей в ходе сбора и анализа информации, поступающей с муниципалитетов, ожидает губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Свердловской области призвал руководителей муниципальных образований максимально заняться повышением эффективности местных органов власти. Руководители должны равняться на критерии, установленные президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул губернатор.