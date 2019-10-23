Москва, 23 октября 2019, 10:17 — REGNUM Словами Горбачева о том, что с гибелью Советского Союза Россия выиграла, как и весь мир, глаголют странники новой Перестройки, целью которой — уничтожение уже некоммунистической России, заявил политолог Сергей Михеев на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, эта ошибка, когда Советский Союз был сдан верхушкой власти во имя примирения с Западом, не должна повториться в будущем. Это актуально и сейчас, поскольку в современной России также есть сторонники повторить номер со сдачей национальных интересов и страны в обмен на примирение.
По его словам, нас пытаются снова, как Горбачев сейчас, убедить, что в очередной раз потеряв страну мы выиграем в чем-то прекрасном и светлом для всего человечества, правда, страну свою потеряем и народ.
Как сообщало ИА REGNUM по мнению первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, победа в Холодной войне стала общей для всего мира, но вот США приписали ее себе, не подумав, как к этому могут отнестись в России. Фактически же проигрыш в Холодной войне СССР стал возможным только благодаря добровольному демонтажу Советского Союза и отказу от коммунистической идеологии самой верхушкой Компартии не без участия советских же спецслужб и при поддержке процесса самим Горбачевым. В то же самое время, и сам советский народ не захотел защищать свою страну, позволив всему этому произойти.
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