Москва, , 10:17 — REGNUM Словами Горбачева о том, что с гибелью Советского Союза Россия выиграла, как и весь мир, глаголют странники новой Перестройки, целью которой — уничтожение уже некоммунистической России, заявил политолог Сергей Михеев на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"А сейчас в России коммунизм? Сейчас в России коммунизма нет, идеологии этой вообще не осталось и в помине, однако любые попытки России отстаивать свои национальные интересы встречают жесткое оппонирование на Западе. Это означает простую весь — не коммунизм Запад беспокоил. Его беспокоил серьезная военно-политическая конкуренция со стороны Советского Союза и его союзников», — заявил Михеев.

По его словам, эта ошибка, когда Советский Союз был сдан верхушкой власти во имя примирения с Западом, не должна повториться в будущем. Это актуально и сейчас, поскольку в современной России также есть сторонники повторить номер со сдачей национальных интересов и страны в обмен на примирение.

«Если раньше они говорили: «Посмотрите, с 1917 года жуткая история», сейчас уже нет, сейчас апгрейд — вся история России была неправильная: мы появились неправильно, неправильно расширялись, неправильно жили, живет сейчас, и вообще мы все неправильные. Вот же, на самом деле, о чем идет речь. А это та же самая Перестройка! Это те же самые конец 80-х. И вывод тот же самый: надо эту страну разрушить. Для чего? Для мира на Земле!», — продолжил Михеев.

По его словам, нас пытаются снова, как Горбачев сейчас, убедить, что в очередной раз потеряв страну мы выиграем в чем-то прекрасном и светлом для всего человечества, правда, страну свою потеряем и народ.

Как сообщало ИА REGNUM по мнению первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, победа в Холодной войне стала общей для всего мира, но вот США приписали ее себе, не подумав, как к этому могут отнестись в России. Фактически же проигрыш в Холодной войне СССР стал возможным только благодаря добровольному демонтажу Советского Союза и отказу от коммунистической идеологии самой верхушкой Компартии не без участия советских же спецслужб и при поддержке процесса самим Горбачевым. В то же самое время, и сам советский народ не захотел защищать свою страну, позволив всему этому произойти.

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