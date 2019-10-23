Токио, , 10:18 — REGNUM Премьер-министр Южно Кореи Ли Нак Ён, находящийся с официальным визитом в Японии, встретился с японскими политическими деятелями. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей канцелярии премьер-министра.

По их словам, 22 октября южнокорейский дипломат принял участие в банкете, организованном по случаю коронации императора Нарухито.

Известно, что в рамках мероприятия, Ли Нак Ён передал императору Японии свои поздравления, а также пожелала счастья японскому народу, вступившего в новую эру «Рейва» (пер. с яп. «красота и гармония»).

Отметим, что встреча премьер-министров Южной Кореи и Японии запланирована на 24 октября. 23 октября представитель Южной Кореи встретиться с представителями политических кругов, включая бывшего премьер-министра Мори Ёсиро, а также примет участие в банкете, организованном премьер-министром Японии Синдзо Абэ.