Тегеран, , 10:24 — REGNUM Специальный советник спикера Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана по международным вопросам Хоссейн Амир-Аболлахян заявил, что антиирнаский саммит в Манаме с участием Израиля является «началом конца для бахрейнского правящего режима». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

На своей странице в Twitter советник отметил, что конференция в Манаме с участием «нелегитимного израильского режима» поможет покончить с династией Аль-Халифа в Бахрейне. «Произраильскому режиму Аль-Халифы больше нет места на Ближнем Востоке», — подчеркнул чиновник.

Раннее в Манаме открылась конференция по безопасности на Ближнем Востоке под эгидой США и Польши с участием Израиля. Цель конференции — обсуждение защиты Персидского залива от «иранских атак».