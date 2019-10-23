Новосибирск, , 10:13 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг обсудили задачи по реализации заключённого соглашения, сообщили ИА REGNUM в правительстве сибирского региона.

Напомним, ранее новосибирское региональное правительство, фонд «Сколково» и Сибирское отделение РАН подписали соглашение о сотрудничестве и проведении совместных работ в инновационной сфере.

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"Рабочая встреча Андрея Травникова и Виктора Вексельберга состоялась в рамках форума «Открытые инновации-2019», проходящего в Сколково. Среди прочего, стороны обсудили перспективы развития электродного завода в р.п. Линёво», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что по некоторым направлениям уже есть наработки: медицинская техника, медицинские изделия, биофарм-продукция, электроника и искусственный интеллект.