Орск, Оренбургская область, , 10:11 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области 24 октября горсовет выберет главу муниципалитета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, на пост главы претендуют три кандидата, которые прошли конкурсный отбор.

Президиум регионального политсовета «Единой России» поддержал кандидатуру Василия Козупицы, который сейчас является врио главы города. Ранее такое же решение приняло городское отделение. Как отметил секретарь регионального отделения партии Олег Димов, решение будет передано в депутатское объединение партии в Орском городском Совете депутатов для обеспечения консолидированного голосования. На таком фоне итоги голосования депутатского корпуса становятся прогнозируемыми.

Стоит отметить, что изначально на пост градоначальника претендовали четыре человека. Все они подали документы в последний день приема заявок, 5 октября, что вызвало широкий резонанс. Отбор прошли трое — врио главы города Василий Козупица, бывший руководитель орского отделения Федеральной почтовой связи Валерий Назин и бывший главный инженер компании «ВТК Орск» Александр Сиюгалеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Андрей Одинцов подал в отставку. Кадровое решение по Орску принимал на тот момент еще врио губернатора Денис Паслер. Смену городской власти он назвал неизбежным решением и подчеркнул, что крупный город оказала доведен «едва ли не до крайности».

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