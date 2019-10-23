Тегеран, , 10:33 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью Almasirah заявил, что готов совершить визит в Саудовскую Аравию для того, чтобы совместно с Эр-Риядом начать решать йеменскую проблему путем диалога. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр отметил, что визит будет совершен лишь в том случае, если Саудитами «будут созданы подходящие условия для этого». Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что приветствует любой план, который снимет напряженность в регионе и покончит с кровопролитной войной в Йемене.

По словам политика, Иран всегда будет поддерживать йеменскую нацию и настаивать на том, что процветание арабской республики возможно лишь в случае прекращения боевых действий. Дипломат также подчеркнул, что Иран продолжит обсуждать йеменские мирные инициативы с Пакистаном.