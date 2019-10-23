Тегеран, , 10:22 — REGNUM Глава штаба гражданской обороны Ирана Голамреза Джалили опроверг утверждения о том, что недавно США произвели кибератаки на иранские компьютерные сети. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, американская сторона неоднократно заявляла, что после того, как в июне Иран сбил американский беспилотник в своем воздушном пространстве, США провели ряд кибератак против Ирана. Он отметил, что никаких атак Белый дом не проводил, и все иранские сети и базы данных находятся под серьезной защитой.

Напомним, что 20 июня Иран сбил американский беспилотник в своем воздушном пространстве. Несколько дней спустя СМИ сообщили о том, что Дональд Трамп одобрил кибератаку с целью отключения иранских компьютерных систем. После этого подобные заявления повторялись западными СМИ неоднократно.