Москва, , 10:07 — REGNUM Соединенные Штаты бросили курдов в Сирии, оставив их на границе и вынуждая воевать с военными Турции, заявил 23 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«США бросили курдов в Сирии, оставив на границе и вынуждая воевать с турками, — сказал Песков. — Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками».

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который увидел «много дыр» в российско-турецких договоренностях, достигнутых 22 октября

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение по Сирии. Стороны заявили о приверженности целостности сирийского государства и борьбе с терроризмом.

Ранее военная полиция РФ начала патрулирование передовых позиций армии Сирии к северо-востоку от города Манбидж.

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