Киев, , 10:07 — REGNUM Украинскому политику, экс-главе Закарпатской облгосадминистрации Геннадию Москалю вручили в Венгрии государственный орден.

Об этом сам Москаль сообщил сегодня, 24 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Москаль выступил с комментарием, чтобы «предвосхитить возможные вопросы» и «расставить отдельные точки над «і». По его словам, он награжден Будапештом за то, что «сломал российский сценарий дестабилизацииЗакарпатья». Полученная им награда — крест «За заслуги».

«Все это время (видимо, имеется ввиду период с 2015 по 2019 гг., когда Москаль занимал пост главы региона — ред.) областная администрация, возглавляемая мной, делала все от нас зависящее, чтобы во время оборонительной войны с россиянами не дать поссорить нас с венграми… Именно за это я сегодня получил награду от венгерского государства», — пояснил украинский политик.

Москаль рассказал, что под его руководством Закарпатская ОГА постоянно коммуницировала с представителями венгроязычных организаций, украинскими спецслужбами, государственными и политическими деятелями Украины и Венгрии с целью предотвратить межэтнический конфликт — причем делала это как публично, так и непублично.

Также он подчеркнул, что часто эта работа проводилась вопреки позиции официального Киева, и обвинил отдельных министров правительства Украины в том, что они «подбрасывали дрова в огонь». Москаль не стал называть конкретные фамилии, но уточнил, что этих политиков, «к счастью», уже нет в Кабмине.

Резюмируя, он подчеркнул, что опасность раскачивания ситуации в Закарпатье Украины еще не миновала окончательно.

ИА REGNUM напоминает, что отношения Киева и Будапешта резко ухудшились несколько лет назад, когда украинские власти приняли новый закон об образовании, лишающий венгерскую общину в Закарпатье возможности учиться на родном языке.

Последний серьезный конфликт произошел летом этого года перед проведением на Украине парламентских выборов 21 июля. В Киеве заявили, что Будапешт пытается обеспечить победу на одном из мажоритарных округов в Закарпатье своего кандидата, для чего использует нечестные методы его поддержки.