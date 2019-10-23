Тегеран, , 10:16 — REGNUM Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, говоря о прошедших под эгидой США и Израиля переговорах по безопасности Персидского залива, заявил, что те, кто не заинтересован в безопасности на Ближнем Востоке, не имеют права проводить никаких переговоров по этой теме. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

«Сионистский режим Израиля настолько чужд региону, что он никогда не станет его полноценным членом», — отметил чиновник. Он также назвал Израиль «нежелательным элементом региона» и заявил, что точка зрения Тель-Авива не имеет никакого веса в решении проблем Персидского залива.

Али Рабии подчеркнул, что Иран всегда выступал за коллективную безопасность в Персидском заливе, однако призвал другие страны региона воздержаться от сотрудничества с Израилем в этой сфере.