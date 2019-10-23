Москва, , 10:06 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын не спешит подписывать с США какие-либо договорённости, так как президента США Дональда Трампа могут не переизбрать на новый срок, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 23 октября корреспонденту ИА REGNUM.

«Ким и Трамп, возможно, установили хороший человеческий контакт, но Ким, естественно, присматривается к ситуации на тот случай, если Трампа не переизберут на пост президента США, — сказал Асмолов. — Любой другой президент просто из логики фракционной борьбы — что демократ, что хардкорный консерватор — изменит курс в отношении Северной Кореи на более жёсткий. В связи с этим возникает вопрос — а смысл подписывать договорённости, которые через год «накроются»?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам представителя МИД Северной Кореи Чанг Иль Хуна, Пхеньян выступает за полную ликвидацию ядерного оружия во всём мире, включая Корейский полуостров, но вынужден готовиться к любым обстоятельствам из-за политики США.

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