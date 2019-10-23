Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Палата представителей США единогласно утвердила двухпартийный акт в поддержку Грузии. Утверждение документа Палатой представителей США является четким подтверждением вывода стратегических отношений между Грузией и США на еще более высокий уровень, заявили 23 октября в МИД Грузии.

Согласно законопроекту, Соединенные Штаты Америки должны проводить политику путем консультаций с Грузией в целях повышения способности Грузии избегать угроз, сопротивления и самообороны, в том числе посредством соответствующей помощи США для улучшения возможностей вооруженных сил Грузии. Акт призывает наложить санкции против нарушителей прав человека на оккупированных территориях Грузии. Особое внимание уделяется сотрудничеству между США и Грузией в области обороны и безопасности, укреплению обороноспособности Грузии. В законопроекте содержится призыв к торговому представителю США предпринять действенные шаги в направлении переговоров для оформления соглашения о свободной торговле между Грузией и США.

Проект законодательного акта теперь будет отправлен в Сенат США. После одобрения законопроекта соответствующими комитетами Сената и на пленарном заседании Сената, он будет направлен на подпись президенту США, и если он будет подписан, приобретет силу закона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Георгий Гахария прокомментировал одобрение законопроекта Палатой представителей.

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