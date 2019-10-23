Тегеран, , 10:15 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави объявил, что Иран готов к четвертому частичному приостановлению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в случае, если другие стороны не начнут соблюдать договор. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Дипломат отметил, что Организация по атомной энергетике Ирана совместно с правительством подготовила план четвертого частичного приостановления обязательств по «ядерной сделке», который будет объявлен в ближайшее время.

Отвечая на вопрос об инициативе Франции и Японии по посредничеству между Ираном и США по вопросам СВПД, Аббас Мусави подчеркнул, что если Вашингтон не начнет выполнять «ядерную сделку», то все инициативы тщетны. Дипломат еще раз повторил, что Иран не сядет за стол переговоров с США, будучи под санкциями.