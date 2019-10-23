Горно-Алтайск, , 10:02 — REGNUM В Республике Алтай на 28 октября перенесли дату проведения очередной сессии регионального заксобрания, которая ранее планировалась на 30 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Эл Курултая.

Руководитель комиссии по организации деятельности парламента Герман Чепкин объяснил это необходимостью участия главы региона Олега Хорохордина в заседании Госсовета под председательством президента ВладимираПутина.

Впрочем, депутаты всё же призвали в будущем стараться избегать подобных моментов. Депутат Виктор Ромашкин отметил, что ни один нормативно-правовой акт не обязывает главу республики присутствовать на сессии, тем более, что дата сессии всегда с ним согласовывается. По его мнению, такие переносы не должны войти в традицию.

Тем не менее, решение о переносе даты сессии было принято, также в повестку сессии дополнительно включили четыре вопроса.

Обсуждение этого вопроса прошло также в отсутствии главы, поскольку Олег Хорохордин участвует в форуме «Открытые инновации-2019». На котором, как сообщало ИА REGNUM, он подписал соглашение о сотрудничестве в сфере технологического развития с председателем правления Фонда «Сколково»Игорем Дроздовым.

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