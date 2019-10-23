Киев, 23 октября 2019, 10:05 — REGNUM Новость о поставках газа на территорию ДНР и ЛНР не соответствует действительности, сообщили 22 октября в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины». Сообщение опубликовано на официальной странице компании в социальной сети Facebook.
В компании прокомментировали постановление правительства Украины, в котором идёт речь о поставках газа теплогенерирующим компаниям без учёта долгов за газ, потреблённый на территории ДНР и ЛНР.
В «Нафтогазе» рассказали, что в Донбассе существуют несколько украинских теплогенерирующих предприятий, часть объектов которых находится на территории ДНР и ЛНР. После начала гражданской войны, у этих компаний возникли долги, собрать которые у Украины нет возможности.
Постановление правительства выводит эти долги за скобки до момента урегулирования конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на официальном сайте правительства Украины было опубликовано постановление о поставках природного газа теплоснабжающим предприятиям, которые расположены на временно подконтрольной Украине территории ДНР и ЛНР.
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