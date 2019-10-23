Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Руководители свердловских муниципалитетов должны максимально обратить своё внимание на повышение эффективности местных органов власти. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

Выступая на площадке совета глав муниципалитетов, губернатор обратился к мэрам и главам администраций с требованием отнестись к задаче по повышению эффективности работы власти со всей серьёзностью.

Руководителям предстоит установить приоритеты своей работы в соответствии с теми критериями эффективности, которые ранее установил президент России Владимир Путин, а также обновить свои программы и планы по развитию муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловских мэров и глав администраций обяжут организовать диалог с жителями муниципалитетов. Такое изменение анонсировал вице-губернатор Сергей Бидонько.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловских мэров заставят говорить с народом