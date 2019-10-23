Москва, 23 октября 2019, 09:55 — REGNUM В переговорах с КНДР у президента США Дональда Трампа руки связаны гораздо сильнее, чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 23 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание государственного секретаря США Майка Помпео придерживаться нового подхода в отношении КНДР.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что Вашингтон ожидает от Пхеньяна возвращения к переговорам по денуклеарезации Корейского полуострова.
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