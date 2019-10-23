Москва, , 09:55 — REGNUM В переговорах с КНДР у президента США Дональда Трампа руки связаны гораздо сильнее, чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 23 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание государственного секретаря США Майка Помпео придерживаться нового подхода в отношении КНДР.

«Проблема в том, что у Трампа руки связаны гораздо сильнее, чем у Ким Чен Ына. Трамп должен (особенно с учётом всех плясок вокруг импичмента) принимать во внимание то, как его слово отзовётся, — сказал Асмолов. — И всё, что может выглядеть как уступка в глазах противников Трампа, естественно будет подано в стиле «наш президент капитулировал перед самым ужасным и тираническим режимом в мире». Трампу, разумеется, этого не очень хочется. Поэтому до определённого времени переговорный процесс был поставлен на паузу, поскольку выяснилось: консенсус не обязательно найти, но его можно активно искать, но при этом воздерживаться от действий, которые реально что-то обостряют. Бесконечно договариваться — не самый плохой вариант».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что Вашингтон ожидает от Пхеньяна возвращения к переговорам по денуклеарезации Корейского полуострова.

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