Сеул, , 09:58 — REGNUM 23 и 24 октября представители военных ведомств Южной Кореи и России проведут переговоры о создании «горячей линии», которая позволит обмениваться информацией о полетах военных самолетов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на источник в правительственных кругах Южной Кореи.

По данным источников, в рамках переговоров будет затронуты вопросы предотвращения случайных столкновений в зоне южнокорейских ПВО.

Отметим, что договоренность о создании военной горячей линии была достигнута сторонами в августе прошлого года, а в ноябре текущего года были завершены консультации по подписанию меморандума о взаимопонимании.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля Сеул заявил о «вторжении» российских самолетов в воздушное пространство страны, подобное заявление также было сделано 22 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Сеул заявил о «вторжении» российского самолёта в зону действия ПВО