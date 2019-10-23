Токио, , 09:55 — REGNUM Переговоры по поводу предстоящего визита в Японию председателя КНР Си Цзиньпина провел в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ с заместителем председателя Китая Ван Цишанем. Об этом 23 октября сообщает телекомпания NHK.

Также стороны выразили свои мнения по поводу укрепления двухсторонних отношений Китая и Японии. Кроме этого, отмечается, что визит Си Цзиньпина планируется весной 2020 года.

Отметим, 22 октября заместитель председателя КНР Ван Цишань принял участие в ключевой церемонии по случаю вступления нового императора Японии Нарухито на престол, куда он был приглашён в качестве почётного гостя.