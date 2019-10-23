Джакарта, 23 октября 2019, 09:47 — REGNUM Шестнадцать политиков были избраны министрами и членами кабинета министров Индонезии на период 2019—2024 годов, сообщает Kompas.
Из Демократической партии борьбы Индонезии в кабинет министров вошли четыре политика, а именно министр юстиции и прав человека Ясонна Лаоли, министр административной и бюрократической реформы Тжахжо Кумоло, министр социальных дел Джулиари Батубара и секретарь кабинета Прамоно Анунг.
Затем партия «Голкар», Национально-демократическая партия и партия Национального пробуждения получили по три места в совете министров Индонезии.
Официально назначенными политиками партии «Голкар», которые вошли в кабинет министров, стали министр экономики Аирлангга Хартарто, министр промышленности Агус Гумиванг Картасасмита и министр молодежи и спорта Заинудин Амали.
От Национально-демократической партии в кабинет министров вошли министр связи и информации Джонни Плате, министр окружающей среды и лесного хозяйства Сити Нурбая Бакар и министр сельского хозяйства Щахрул Ясин Лимпо.
В состав кабинета министров от партии Национального пробуждения вошли министр труда Ида Фаузия, министр торговли Агус Супарманто, а также министр деревень и неблагополучных регионов Абдул Халим Искандар.
Между тем, партия «Гериндра», занявшая оппозиционную позицию в период 2014—2019 годов, теперь приблизилась к правительству, получив два места. Министром обороны Индонезии стал Прабово Субианто, а министром морского и рыбного хозяйства Эди Прабово.
Объединенная партия развития получила только одно министерское кресло, которое занял Сухарсо Моноарфа, став министром планирования национального развития страны.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Индонезии состоялась инаугурация президента Индонезии Джоко Видодо и вице-президента страны Маруфа Амина.
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