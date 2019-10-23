Москва, , 09:45 — REGNUM Американская администрация находится в очень неприятном положении, так как она убедилась в том, что стратегии давления на КНДР не работают, а стратегии контроля всё равно сводят ситуацию к силовому противостоянию, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 23 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова государственного секретаря США Майка Помпео, пообещавшего новый подход в отношениях с КНДР.

«Вопрос в том, а будет ли вообще этот новый подход? — сказал Асмолов. — Помпео сказал, что «мы не будем придерживаться провальных стратегий». Но из этого естественно следует вопрос — а что может предложить Вашингтон? Американская администрация находится в неприятном положении. Стратегии давления ощутимо не работают. Стратегия контроля скатывают ситуацию к силовому противостоянию просто потому, что при том промышленном уровне, которым обладает Северная Корея, очень сложно контролировать те потенциальные объекты, где она может делать что-то не то. Иными словами, вне зависимости от того, занимается КНДР чем-то не тем или нет, США не могут быть стопроцентно уверены, что Северная Корея ничего такого не делает».

С другой стороны, как пояснил Асмолов, Северная Корея не может убедить в своей честности США, не поступаясь при этом собственным суверенитетом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Помпео, Вашингтон не может придерживаться провальных стратегий, чтобы добиться от Пхеньяна денуклеаризации, и будет использовать новый подход в отношении КНДР.

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