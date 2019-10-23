Москва, 23 октября 2019, 09:45 — REGNUM Американская администрация находится в очень неприятном положении, так как она убедилась в том, что стратегии давления на КНДР не работают, а стратегии контроля всё равно сводят ситуацию к силовому противостоянию, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 23 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова государственного секретаря США Майка Помпео, пообещавшего новый подход в отношениях с КНДР.
С другой стороны, как пояснил Асмолов, Северная Корея не может убедить в своей честности США, не поступаясь при этом собственным суверенитетом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Помпео, Вашингтон не может придерживаться провальных стратегий, чтобы добиться от Пхеньяна денуклеаризации, и будет использовать новый подход в отношении КНДР.
Читайте ранее в этом сюжете: Помпео: США намерены придерживаться нового подхода в отношениях с КНДР