Тбилиси, , 09:42 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 23 октября прокомментировал на своей странице в Twitter одобрение в палате представителей США акта в поддержку Грузии. Премьер поблагодарил палату от имени грузинского народа и отметил значение данного акта.

«От имени грузинского народа я хочу поблагодарить палату представителей США за принятие акта в поддержку Грузии. Это первый независимый закон в связи с Грузией, благодаря которому наше партнерство выходит на новую ступень».

«США — наш ближайший стратегический союзник союзник».

Глава правительства подчеркнул значение документа в развитии обороны и экономики. «Акт в поддержку Грузии значительно укрепляет отношения между США и Грузией в области обороны, экономики и кибербезопасности. Более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки поможет создать больше рабочих мест в Грузии, создать более сильный средний класс и сохранить устойчивую безопасность», — заметил Гахария.

22 октября палата представителей США единогласно утвердила двухпартийный акт в поддержку Грузии. Теперь законопроект будет направлен в Сенат США. После одобрения законопроекта соответствующими комитетами Сената и утверждения на пленарном заседании он будет направлен на подпись президенту США, и если он будет подписан, то приобретет силу закона.

Согласно законопроекту, Соединенные Штаты Америки должны проводить политику путем консультаций с Грузией в целях повышения способности Грузии избегать угроз, сопротивления и самообороны, в том числе посредством соответствующей помощи США для улучшения возможностей вооруженных сил Грузии.