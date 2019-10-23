Киев, , 09:50 — REGNUM «Нафтогаз Украины» объявил конкурс на закупку услуг по расследованию фактов коррупции и мошенничества внутри компании, сообщило 23 октября информационное агентство УНИАН.

«С целью выявления и обезвреживания неправомерных действий, в том числе и предотвращения экономического мошенничества, НАК «Нафтогаз Украины» объявляет открытые торги на закупку услуг по проведению независимых финансовых и антикоррупционных расследований», — сообщили в компании.

К расследованиям также привлекут иностранных экспертов.

«Начало сотрудничества с ведущими компаниями мира в сфере борьбы с коррупцией и взяточничеством является очередным шагом в реализации стратегии нулевой толерантности к коррупции», — рассказали в Нафтогазе.

Стоимость услуг составит около 65 млн гривен или свыше $2,6 млн. Расследование должно быть проведено до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2019 года газ для промышленных потребителей Украины подорожает почти на 20%. Это обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, прокомментировали в «Нафтогазе».

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