Киев, 23 октября 2019, 09:50 — REGNUM «Нафтогаз Украины» объявил конкурс на закупку услуг по расследованию фактов коррупции и мошенничества внутри компании, сообщило 23 октября информационное агентство УНИАН.
К расследованиям также привлекут иностранных экспертов.
Стоимость услуг составит около 65 млн гривен или свыше $2,6 млн. Расследование должно быть проведено до конца 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2019 года газ для промышленных потребителей Украины подорожает почти на 20%. Это обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, прокомментировали в «Нафтогазе».
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