Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Военные формирования курдов выведены с территории зон безопасности, создаваемой Анкарой на севере Сирии. Об этом 23 октября заявил вице-президент США Майк Пенс во время своего выступления в Heritage Foundation в Вашингтоне.

Курды (сс) Kurdishstruggle

«Сегодня мы получили сообщение от командующего Сирийским демократическими силами (СДС — военные формирования курдов), что все их вооруженные силы выведены из зоны безопасности, которая находится под контролем турецких ВС», — сказал Пенс.

Кроме этого, он рассказал, что американская сторона продолжила свои консультации с обеим сторонами конфликта на севере Сирии и надеется на скорое перемирие в данном регионе, так как дискуссии об этом ведутся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Майк Пенс заявил в интервью телеканалу Fox News, что в Белом доме США готовятся ввести масштабные санкции в отношении Турции, если Анкара продолжит военную операцию в Сирии.

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