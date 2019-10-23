Симферополь, 23 октября 2019, 09:35 — REGNUM Крым технически полностью готов к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной — пути со стороны российской границы не разобраны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Глава Крыма добавил, что поток туристов с Украины после воссоединения Крыма с Россией не иссяк, и «все ощущают разницу, когда заезжают из Херсонской области».
Железнодорожное сообщение Украины с полуостровом Крым было прервано после решения крымчан о воссоединении с Россией. С лета 2019 года эта тема активно обсуждается как с украинской, так и с российской стороны.