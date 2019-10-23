Вашингтон, , 09:31 — REGNUM В Белом доме США готовятся ввести масштабные санкции в отношении Турции, если Анкара продолжит военную операцию в Сирии. Об этом вице-президент США Майк Пенс заявил в интервью телеканалу Fox News, показанном 22 октября.

Вице-президент отметил, что в Вашингтоне приветствуют приостановку боевых действий.

«Но президент [США Дональд Трамп] четко дал понять, что в ближайшие дни введет против Турции еще больше масштабных санкций», — рассказал Пенс.

При этом вице-президент заявил, что надеется на полное прекращение огня 23 октября.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября турецкая армия на территории Сирии начала военную операцию «Источник мира». 17 октября на встрече Пенса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была достигнута договоренность о временном прекращении огня. Анкара согласилась приостановить операцию на 120 часов. Данный срок истек 22 октября.