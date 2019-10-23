Багдад, , 09:34 — REGNUM Глава министерства обороны США Марк Эспер прибыл в Багдад с необъявленным визитом. Об этом 23 октября сообщает Reuters.

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По данным журналистов агентства, Эспер намеревается в Багдаде провести встречу со своим иракским коллегой и с премьер-министром страны Аделем Абд аль-Махди. Как ожидается, на ней будет обсуждаться сокращение числа военных США на территории Сирии и участие Ирака в данном процессе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не выполнили своих обещаний, данных при заключении соглашения с Анкарой о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии.