Токио, , 09:24 — REGNUM Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рассчитываем на проведение встречи лидеров нормандской четверки в ближайшее время, ведь все преграды устранены», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что завершение вооружённого конфликта в Донбассе является для него приоритетом, а также согласился с тем, что «нормандский формат» играет ключевую роль в этом урегулировании.

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