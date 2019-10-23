Джакарта, 23 октября 2019, 09:16 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо назначил своего соперника на президентских выборах Прабово Субианто министром обороны страны на период 2019—2024 годов, сообщает Kompas.
О назначении Прабово Субианто министром обороны страны было объявлено главой государства в президентском дворце в Джакарте в среду, 23 октября.
Политический деятель, бывший военный и бизнесмен Прабово Субианто возглавляет политическую партию в Индонезии «Гериндра». На президентских выборах 2014 и 2019 годов Прабово Субианто выступал основным оппонентом Джоко Видодо.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября президент Индонезии Джоко Видодо встретился с председателем партии «Гериндра» Прабово Субианто в президентском дворце в Джакарте.
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