Пхеньян, 23 октября 2019, 09:17 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал распоряжение демонтировать сооружения, построенные Южной Кореей на горе Кымган. Об этом сообщает KBS со ссылкой на северокорейские СМИ.
Известно, что ранее северокорейский лидер раскритиковал Юг за «безвкусицу и нерациональное использование территории» туристических объектов, построенных на горе.
Как отмечают северокорейские СМИ, Ким Чен Ын намерен возвести на месте «старых построек» современные объекты по северокорейским технологиям.
«Мы будем рады приветствовать соотечественников с Юга, если они захотят посетить горы Кымган после завершения строительства туристического комплекса», — цитируют местные СМИ слова Ким Чен Ына.
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