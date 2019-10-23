Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Много «дыр» в российско-турецких договоренностях, достигнутых 22 октября, обнаружил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«В нем много дыр. Я знаю только то, что это остановит Турцию от того, чтобы двигаться вперед», — цитирует ТАСС представителя Госдепа.

Джеффри заявил, что согласно соглашению, текст которого он прочитал, у Москвы «размытые» обязательства. Кроме того, политик сказал, что не знает, сможет ли Россия добиться ухода с территории курдских военизированных формирований.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября президенты России и Турции подписали соглашение по Сирии. Стороны заявили о приверженности целостности сирийского государства и борьбе с терроризмом.