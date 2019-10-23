Токио, , 09:06 — REGNUM «Нормандский формат» играет ключевую роль в урегулировании конфликта в Донбассе. К такому выводу пришли президенты Германии и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский во время рабочей встречи в Японии, сообщили 23 октября в офисе президента Украины.

«Достижения мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.

Он поблагодарил президента Германии за усилия, направленные на прекращения конфликта, а также пригласил посетить Украину.

Напомним, до 24 октября Зеленский будет находиться в Токио, где встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента, а также лидерами других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины принял участие, в числе 200 иностранных представителей, в церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито.

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