Бишкек, , 09:04 — REGNUM Конституционная палата (КП) Киргизии рассмотрит на своем заседании правомерность решения парламента республики о лишении статуса бывшего президента экс-главы государства Алмазбека Атамбаева. Об этом 23 октября сообщила заместитель председателя Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева в своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook.

«Конституционная палата рассмотрит ходатайство о признании неконституционным нормы закона о придании обратной силы лишения статуса экс-президента», — написала на своей странице зампред СДПК.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле парламент Киргизии одобрил постановление «О лишении статуса экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева». Тогда за принятие данного документа, позволяющего снять неприкосновенность с Атамбаева и начать его уголовное преследование, проголосовали 103 депутата, «против» — лишь 6.

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