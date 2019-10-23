Каир, , 09:16 — REGNUM Власти Египта приняли приглашение США посетить встречу глав внешнеполитических ведомств, которая будет посвящена строительству гидроэлектростанции в Эфиопии, об этом 23 октября сообщает Al Arabia.

«Египет получил приглашение от администрации Соединенных Штатов, которое немедленно принял», — говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Несмотря на то, что объект строится на территории соседнего государства, его создание вызывает беспокойство у Каира, так как может ограничить водоснабжение страны.

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