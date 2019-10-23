Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Вашингтон не может придерживаться провальных стратегий, чтобы добиться от Пхеньяна денуклеаризации. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Известно, что такое заявление представитель США сделал на семинаре, организованном американским стратегическим исследовательским институтом Фонд «Наследие» (Heritage Foundation).

«Нам предстоит еще очень много работы, однако мы будем придерживаться нового подхода в отношении КНДР», — отметил Майк Помпео.

Стоит отметить, что во время своего выступления госсекретарь США не раскрыл подробностей неудачного диалога с Северной Кореей в Стокгольме.