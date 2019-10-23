Париж, , 08:38 — REGNUM Франция внимательно следит за последними событиями в Ливане, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Париж призывает к сохранению мирного характера протестов и строгому соблюдению права всех жителей Ливана на демонстрации.

«Франция вновь призывает правительство Ливана провести необходимые реформы, которые позволили бы восстановить экономику и предоставить государственные услуги для прямой выгоды всех граждан», — говорится в заявлении МИД страны.

Париж вместе с международными партнерами привержен быстрому осуществлению решений, принятых на конференции CEDRE в Париже в апреле 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста, вызванные решением правительства Ливана поднять налоги, продолжаются. Военные Ливана обещают не применять силу в отношении протестующих.

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