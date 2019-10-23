Гонолулу, США, , 08:42 — REGNUM 23 октября начался второй раунд переговоров представителей США и Южной Кореи по вопросам распределения военных расходов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, встреча представителей двух стран проходит на Гавайях в городе Гонолулу.

Известно, что южнокорейскую делегацию возглавляет бывший зампредседатель финансового комитета Чон Ын Бо, а американскую — председатель Госдепа Джеймс Дехарт.

Отметим, что первый раунд переговоров по данному вопросу прошел в Сеуле с 24 по 25 сентября.

Как сообщают представители МИД Южной Кореи, представители США могут потребовать увеличения доли Южной Кореи в расходах на содержание американских военных сил, объясняя это тем, что ежегодно Вашингтон тратит около $5 млрд. В свою очередь, Сеул настаивает на справедливом и разумной распределении средств.