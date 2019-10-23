Махачкала, 23 октября 2019, 08:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил почетному председателю Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедову звание Героя Труда РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что звание Героя Труда Магомедов заслужил «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Напомним, Магомедали Магомедов занимал пост председателя Госсовета Дагестана почти 12 лет — с июля 1994 по февраль 2006 года. После этого должность была упразднена, а его преемником в качестве президента Дагестана стал Муху Алиев.
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