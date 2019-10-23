Киев, , 08:27 — REGNUM «Нафтогаз Украины» должен поставлять газ ДНР и ЛНР без учёта долгов, сказано в постановлении №875 от 12 октября 2019 года, опубликованном на официальном сайте правительства Украины.

В документе указано, что уровень расчётов производителей тепла с «Нфтогазом» должен вычисляться без учёта объёмов задолженности за потреблённый газ, использованный теплогенерирующими компаниями, которые находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

В пояснении к документу сказано, что это позволит обеспечить поставки природного газа теплоснабжающим предприятиям, которые расположены на временно подконтрольной Украине территории ДНР и ЛНР, и будет способствовать устойчивому прохождению отопительного сезона на этой территории.

Кроме того, властям подконтрольных Украине территорий Донбасса поручено определить уровень задолженности теплогенерирующих компаний ДНР и ЛНР, начиная с 2014 года.

Как сообщало издание Liga.net, в городе Лисичанске, что на подконтрольной Украине территории Донбасса, 100 тыс. абонентам отключили воду из-за долгов водоканала перед энергетиками.

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