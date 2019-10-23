Манбидж, Сирия, , 08:24 — REGNUM Военная полиция РФ начала патрулирование передовых позиций армии Сирии к северо-востоку от города Манбидж, сообщает 23 октября РИА Новости со ссылкой на представителя полиции.

«Маршрут патрулирования прошёл вдоль передовых позиций Сирийской арабской армии в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур», — отметил офицер.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября по итогам встречи президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи был принят меморандум по ситуации в Сирии.

Так, в зоне у сирийско-турецкой границы начнется патрулирование российской военной полиции к западу и востоку от района, где остановилась операция «Источник мира».

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